МИД Кубы отреагировал на заявление Госдепа об «акустических атаках»

Директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио в твиттере прокомментировал заявление Госдепа Соединенных Штатов об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на американское посольство в Гаване.

По его словам, сообщения Госдепа об предполагаемых акустических атаках являются политически мотивированными.

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Он также добавил, что «Госдеп даже не пытается скрыть политический характер своих сообщений».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на Кубе.

По ее словам, из-за данных атак пострадали 26 человек.