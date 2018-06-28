МИД Мексики попросит ООН вмешаться в ситуацию с детьми мигрантов в США

Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что глава внешнеполитического ведомства страны Луис Видегарай обратиться к руководству ООН с просьбой о вмешательстве в ситуацию с разделением детей мигрантов с семьями в США, передает РИА «Новости».

«В четверг в Нью-Йорке Видегарай проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, на которой попросит о вмешательстве Объединенных Наций с целью не допустить разделения детей обоих полов с их родителями на границе вне зависимости от их миграционной ситуации», — говорится в коммюнике министерства.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп прибыла в город Тусон в штате Аризона, откуда она отправится в центр содержания мексиканских детей-мигрантов.