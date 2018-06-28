В Госдепе заявили об увеличении числа пострадавших от акустических атак

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила об увеличении числа пострадавших в результате «акустических атак» на Кубе на одного человека, до 26 человек, передает Reuters.

«28 июня после всестороннего врачебного осмотра, у одного американского дипломата, который работал в посольстве США в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване. Количество американцев, которые пострадали сейчас составляет 26 человек», — заявила Науэрт.

Ранее Науэрт заявила, что число дипломатов США, которые пострадали от предполагаемой акустической атаки на посольство страны в Гаване, возросло до 25 человек.