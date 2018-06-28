В Италии рассказали, чего ждать от встречи Путина и Трампа

Председатель регионального парламента Венето Роберто Чамбетти оценил важность предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, передает RT.

«Я верю и надеюсь, что прорыв в ситуации с санкциями в отношении России наступит после встречи двух президентов: Владимира Путина и Дональда Трампа. Я до сих пор считаю большой ошибкой желание возвести стену между западными странами и Россией», — сказал Чамбетти.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп проведут переговоры 16 июля в Хельсинки.