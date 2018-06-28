Помпео рассказал, что Трамп готов принять Россию в G7 без условий по Крыму

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине, передает Associated Press.

Как ожидается, место и дата будущей встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будут официально озвучены обеими сторонами 28 июня.

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Майк Помпео не смог сказать, какие именно «уступки» ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия «незаконно присоединила Крым в 2014 году», что привело к ее отстранению от G7.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Москве прорабатывают встречу Госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.