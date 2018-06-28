Трамп оценил возможное улучшение отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством. Данное заявление он сделал во время выступления в городе Фарго в штате Северная Дакота, которое опубликовано на его странице в фейсбуке.

«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — сказал Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс назвал темы переговоров между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, лидеры стран обсудят экономические вопросы, ситуацию в Сирии и на Украине, а также предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.