Путин подписал закон о тюремных сроках за торговлю редкими животными в интернете

Президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за торговлю редкими животный в онлайне. Данный документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Из документа следует, что в статьи 243 («Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне России») и 258 Уголовного кодекса России («Незаконная охота») вносятся поправки. Нововведения предусматривают, что незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, а также биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, устанавливается наказание в виде принудительных работ в течение четырех лет и штрафа до 1,5 млн руб., либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

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До изменений максимальным наказание за торговлю редкими животными и биологическими ресурсами равнялось двум годам исправительных работ и штрафом до 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт.