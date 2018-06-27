Трамп рассчитывает снизить накал в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп надеется снизить накал в отношениях с Россией, передает РИА «Новости» заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Президент ожидает возможности найти эти точки соприкосновения, где мы можем вести продуктивные переговоры, которые приведут к улучшениям для каждой из наших стран. Они не разделяют ценности так же, как европейские страны, но думаю, президент надеется, что мы можем снизить накал, снизить риск, если Америка найдет точки соприкосновения, где мы можем, возможно, добиться хороших результатов на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уверен, что Россия должна стать участницей обсуждений на уровне ведущих мировых государств.