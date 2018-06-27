Эксперт объяснил, зачем ОЗХО расширили полномочия

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расширили полномочия, чтобы получать нужные результаты. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, пишет RT.

В среду, 27 июня, на конференции государств, которые участвуют в Конвенции о запрещении химического оружия, было принято решение о расширении мандата ОЗХО. Теперь организации сможет указывать на виновных в химических атаках.

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Эксперт отметил, что не относится к этим поправкам позитивно.

«ОЗХО, по сути, еще не определилась: она на стороне закона или подыгрывает западной политической конъюнктуре», — сказал Манойло.

По его мнению, полномочий, которыми организация была наделена, было достаточно для проведения расследований.

«Я думаю, они расширяют полномочия, чтобы получать результаты, которые им нужны», — указал эксперт.

В то же время Манойло отметил, что, по его мнению, России не стоит выходить из ОЗХО, поскольку только внутри она может отставить свою точку зрения.

Ранее представитель России в ОЗХО увидел раскол в организации.