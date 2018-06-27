Украинская делегация отказалась идти на прием к генсеку СЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась идти на ежегодный прием к генсеку СЕ Турбьерну Ягланду. Об этом в своем фейсбуке сообщил глава делегации Владимир Арьев.

Он рассказал, что из-за отказа России платить взнос в Совет Европы организация экономит даже на бумаге для документов. Однако в то же время она продолжает устраивать роскошные мероприятия, отметил Арьев.

Реклама

Глава делегации Украины в ПАСЕ указал, что Киев добровольно пожертвовал $400 тыс. на «поддержку организации в сложное время».

«[Украина] не получила ответа от Ягланда по стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях», — написал Арьев.

Ранее в Госдуме ответили на призыв к России заплатить взнос в Совет Европы.