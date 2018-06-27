В Вашингтоне ожидают договоренностей на саммите Россия-США

В Вашингтоне считают, что на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, возможно, будут достигнуты какие-то договоренности, передает РИА «Новости» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Важно, чтобы лидеры этих стран встретились, сам факт их встречи уже является очень важным. И есть большинство вопросов, где несмотря на разногласия, и президент Трамп и президент Путин считают, что могут найти области для конструктивного сотрудничества», — сказал Болтон.

Реклама

По словам Болтона, встречи между Россией и США на высшем уровне не проводились очень давно и прогнозировать их результат сложно, но сам факт переговоров уже важен.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе.