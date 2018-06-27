Представитель России в ОЗХО увидел раскол в организации

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наблюдается раскол, в частности по вопросу ее будущего. Об этом заявил глава российской делегации в ОЗХО Георгий Каламанов после голосования о расширении полномочий организации, передает РИА «Новости».

27 июня ОЗХО приняла британский проект решения, который расширяет мандат организации. Теперь ОЗХО сможет устанавливать виновных в химатаках.

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В то же время Россия, Иран и Сирия выступили против одобрения британского проекта консенсусом, настаивая на его обсуждении.

«Если посмотреть в целом, наблюдается колоссальный раскол в организации: как по электоральным группам, так и по будущему существованию ОЗХО», — сказал Каламанов.

Российский представитель подчеркнул, что ряд стран, которые выступали против решения, играли важную роль в ОЗХО. Теперь же, по его словам, эти страны задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать.