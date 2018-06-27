Эксперт прокомментировал обвинения депутата Рады в адрес США

Депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne обвинил США в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщает ФАН.

По словам Мураева, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы на территории Украины прекратилось кровопролитие. Депутат выразил мнение, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина восстановила отношения с соседями. Сама ситуация в стране, отмечает Мураев, играет на ослабление России и Европы, в чем и заинтересованы США.

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Член Изборского клуба и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин назвал слова депутата Рады «поздним прозрением».

«США действительно организовали Евромайдан для того, чтобы использовать Украину в качестве раздражающего санитарного кордона, предотвращающего стратегическое сближение России и Европы», — сказал эксперт.

По его мнению, речь идет о геополитической логике, которая «не подвластна» Киеву. Коровин заключил, что заявление Мураева в этих условиях будет тщетным.