Transparency International подала в суд на Порошенко

Украинское подразделение Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и «Автомайдан» подали иск в Верховный суд Украины, чтобы признать недействительным указ президента Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте TI.

Речь идет об указе, которым Порошенко назначил Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Правозащитники настаивают, что это назначение противоречит закону «О Национальном антикоррупционном бюро». Кроме того, там считают, что Жебривский не соответствует критериям, определенным в требованиях к соискателю на эту должность.

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«Павел Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях», — отмечается в сообщении.

Правозащитники указывают, что назначение Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита.

Павел Жебривский занимал пост главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. 13 июня Порошенко снял его с этой должности.