Источник назвал возможных кандидатов в полпреды Путина в Приволжье

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев может быть назначен на должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, сообщил источник, знакомый с ситуацией. На данную должность также рассматривается кандидатура сенатора Любови Глебовой, возглавлявшей ранее Россотрудничество, передает РИА «Новости».

«На место полпреда в ПФО рассматриваются, в том числе, кандидатуры Ткачева и Глебовой», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что президент России подписал указы о назначениях в администрации президента, касающиеся полномочных представителей в федеральных округах.

По словам источника, Михаил Бабич может уйти с поста полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.