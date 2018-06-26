МИД Румынии заявил об отсутствии диалога с Москвой по Карине Цуркан

Министерство иностранных дел Румынии не вступало в официальный диалог с российской стороной в связи с арестом по подозрению в шпионаже члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану.

«У нас сейчас нет официального общения со стороны российских властей. Мы пытались получить от российского посольства пояснения, весь мир сейчас ориентируется на то, что представлено в масс-медиа», — заявил Мелешкану в ходе своего выступления в румынском сенате.

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в министерстве до сих пор не получали от российских властей или семьи задержанной заявления с просьбой об оказании консульской помощи.

Ранее правозащитники рассказали о голодающей в СИЗО Карине Цуркан.