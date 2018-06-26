Каламанов: состояние Скрипалей нетипично для отравления нервно-паралитическим веществом

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Переход якобы отравленных в британском Солсбери отца и дочери Скрипалей от бессознательного состояния к активному поведению не характерен для отравления нервно-паралитическим веществом, передает РИА «Новости».

Об этом в ходе выступления в Гааге заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

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«Инцидент по «делу Скрипалей» чересчур цинично инспирирован Лондоном против России, активно подхвачен Западом и в силу евроатлантической солидарности с большим энтузиазмом доведен уже до абсурда», — сказал Каламанов.

Он подчеркнул, что «переход от длительного бессознательного, характеризующегося как тяжелое, состояния пострадавших за короткий промежуток времени к активному и осознанному поведению не соответствует картине поражения нервно-паралитическими веществами антихолинэстеразного механизма действия».

Ранее посол России заявил о возможной встрече с Юлией Скрипаль.