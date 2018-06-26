Папа Римский и Макрон обменялись подарками

Французский президент Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск во время аудиенции обменялись подарками, передает итальянское информационное агентство ANSA.

Сообщается, что понтифик подарил главе государства медальон с изображением святого Мартина Турского, который протягивает свой плащ нищему. Папа отметил, что подарок символизирует необходимость помогать бедным. Также он вручил французскому президенту документы «Evangelii gaudium», «Laudato Si'», «Amoris Laetitia», «Gaudete et exsultate» и свое послание к Международному дню мира.

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По имеющейся информации, президент подарил папе роман французского католического писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника», переплетенный зеленой кожей. Как отметил Макрон, он много раз перечитывал эту книгу, и она ему очень нравится.

Уточняется, что первая аудиенция продлилась дольше, чем обычно проходят такие встречи, — около часа.

Ранее сообщалось, что папа Римский предупредил об опасности энергии для цивилизации.