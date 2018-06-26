WP: США готовятся противостоять «российскому вмешательству» перед следующими выборами

Несмотря на то что во время последних американских выборов вмешательства России замечено не было, в настоящее время крупные технологические компании обращаются к правоохранительным органам, чтобы вместе предотвратить «иностранное вмешательство». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

В материале сообщается, что компании Кремниевой долины и правоохранительные органы США начали готовить варианты предотвращения действий злоумышленников, включая Россию, в социальных сетях в ноябре во время промежуточных выборов в США.

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Отмечается, что подобного диалога не было во время президентских выборов в США в 2016 году, после которых в Соединенных Штатах началось дело о «российском вмешательстве», продолжающееся до сих пор. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и обвинения в сговоре Москвы с предвыборным штабом президента США Трампа.

WP пишет, что уже месяц назад Facebook «по-тихому» провел встречу, на которую были приглашены крупнейшие игроки технологической отрасли, представители ФБР и ответственные из Министерства внутренней безопасности США за защиту выборов от иностранного вмешательства.

Встреча прошла в штаб-квартире Facebook в Менло-Парк (Калифорния), она стала новой инициативой в развитии более тесных связей с правоохранительными органами в целях предотвращения злоупотребления соцсетями в политическом процессе.

В феврале разведка Соединенных Штатов предупреждала, что Кремль продолжает попытки подрыва политической системы США и целится на промежуточные ноябрьские выборы, добавляет газета. Однако на данный момент глава службы безопасности в Facebook Гай Розен сообщил WP, что социальная сеть еще не нашла доказательств, подтверждающих «российское вмешательство» в преддверии выборов в ноябре.

Тем не менее, Розен заверил, что Facebook постоянно ищет активность со стороны России и проводит «множество расследований».

Ранее адвокат Трампа назвал дату завершения расследования по «российскому делу».