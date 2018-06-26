Назначен новый премьер Якутии
Заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке Владимир Солодов назначен премьер-министром Якутии. Об этом врио главы республики Айсен Николаев сообщил в своем твиттере.
Предыдущий глава правительства Якутии Евгений Чекин был освобожден от должности.
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«Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Исполняющим обязанности Председателя Правительства назначен Владимир Викторович Солодов, ранее занимавший пост заместителя Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО», — написал Николаев.
Ранее сообщалось, что врио главы Якутии ответил на жалобу учителя на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.