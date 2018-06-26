Помпео: США нужно проявлять гибкость в отношениях с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону нужно проявлять гибкость в отношениях с Москвой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью дипломата The Wall Street Journal.

Он отметил, что последние 10 лет внешняя политика Штатов была сосредоточена на борьбе с терроризмом и на борьбе за власть. В связи с этим госсекретарь призвал уделить внимание конфликтам США с Россией и Китаем.

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«Существует много вещей, в которых мы не согласны. У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача госсекретаря — определить те области, в которых мы можем работать вместе, в то же время, защищая Америку от худших действий», — подчеркнул Помпео.

Ранее эксперт назвал темы возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.