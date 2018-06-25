Мэй поздравила Эрдогана с победой на выборах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, передает Reuters.

«Премьер-министр вновь подтвердила важность двусторонних отношений... и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством по нашим общим приоритетам», — говорится в сообщении, распространенном офисом премьер-министра.

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Отмечается, что совместная работа с Турцией необходима в вопросах торговли и капиталовложений, ситуации в Сирии, поддержки политического регулирования на Кипре, а также сотрудничества в области безопасности.

Ранее сообщалось, что Эрдогана поздравляли с победой президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.