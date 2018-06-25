CBS: дело о «российском вмешательстве» вступило в критическую фазу

Расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США 2016 года вошло в критическую фазу, пишет американский телеканал CBS.

Тем не менее, предстоящее решение президента США Дональда Трампа о том, cоглашаться или нет на допрос у спецпрокурора США Роберта Мюллера может ускорить завершение расследования в отношении Белого дома, считает CBS.

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В случае, если Мюллер в итоге признает, что Трамп совершал преступление, теоретически возможно, что для обвинительного заключения ему придется созвать присяжных. Правила требуют от Мюллера конфиденциально сообщать о своих выводах заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, который затем решает, как и чем поделиться с Конгрессом США. В материале отмечается, что законодатели и общественность почти наверняка потребуют доступа к докладу, независимо от заключения.

Отмечается, что спустя год после начала расследования остается открытым вопросом, что американцы знают о деле в рамках предполагаемого вмешательства России.

Ранее сообщалось, что Мюллер потратил $4,5 млн на расследование «российского дела».