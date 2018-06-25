Эксперт оценил предложение ЕС создать силы быстрого реагирования на киберугрозы

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал предложение министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса создать в ЕС силы быстрого реагирования на киберугрозы, передает RT.

«Сама идея совместной борьбы с киберугрозами с любых сторон в нынешней ситуации, когда весь мир интернетизирован и кибернизирован, является разумной. Однако большинство случаев киберагрессии выдуманы средствами массовой информации. Но, учитывая различные прецеденты, каждой стране хочется закрыть свои информационные ресурсы от внешнего вмешательства», — заявил Жарихин.

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Жарихин отметил, что Литва может манипулировать вопросами кибербезопасности для получения денежной поддержки от более богатых государств.

«Возможно, сейчас это угроза раздувается для того, чтобы попросить дополнительные средства у НАТО или Соединенных Штатов. Это не очень разумно. В НАТО и ЕС возник определенный кризис и разделение на ядро — богатые страны и бедные территории Восточной Европы, которые надеялись, но не получили от ЕС соответствующих денежных вливаний на развитие. Поэтому Литва пытается объединяться с другими государствами, находить общие темы, в том числе и в таких спекулятивных моментах», — подытожил Жарихин.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказал, что литовская сторона предложила создать силы быстрого реагирования на киберугрозы в рамках постоянного структурированного сотрудничества. По словам Кароблиса, ряд стран-членов ЕС подпишет декларацию, в которой говорится о намерении создать европейские силы быстрого киберреагирования, а также механизм совместной поддержки.