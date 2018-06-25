СМИ: экс-генсеку НАТО отказали во въезде в США

Экс-генсеку НАТО и бывшему главе испанского внешнеполитического ведомства Хавьеру Солана отказали во въезде на территорию США. Об этом пишет El Pais.

Как отмечается, бывший генсек должен был выступить в Брукингском институте. Решение американской стороны связано с визитом Солана в Иран.

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По словам источников в американском посольстве, запрос на въезд автоматически отклоняется, если в испанском паспорте присутствует отметка о посещении Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали или Йемена. Подчеркивается, что в этом случае испанцам нужна виза, которая не требуется гражданам Испании для краткосрочного пребывания на американской территории.

Ранее представитель российского бизнесмена, владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича ответил на вопрос об отказе в продлении британской визы бизнесмена.