Эксперт оценил победу Эрдогана на выборах в Турции

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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов дал комментарий в связи с переизбранием Реджепа Тайипа Эрдогана президентом на выборах в Турции. Об этом сообщает RT.

По словам Долгова, победа нынешнего главы государства не вызывала сомнений и состоялась. Партия, которую представляет Эрдоган, также получила значительную поддержку избирателей.

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«Такой успех прогнозировался, потому что значительная часть турецкого общества поддерживает Эрдогана, он считается харизматическим лидером в Турции и имеет определенные успехи как во внутренней, так и во внешней политике», — сказал Долгов.

Он добавил, что поддержка избирателями партий оппозиции свидетельствует о расколе в Турции, а действия продвигающего страну Эрдогана способствуют его успеху.

Ранее Эрдоган, который одержал победу на состоявшихся президентских выборах, поставил Турцию в пример всему миру, а также пообещал работать днем и ночью.