Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

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Российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил поступательный характер развития отношений между странами, а также подтвердил готовность российской стороны к продолжению содержательного диалога с Турцией.

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«…результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», — говорится в заявлении.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.