Путин поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин отметил поступательный характер развития отношений между странами, а также подтвердил готовность российской стороны к продолжению содержательного диалога с Турцией.
«…результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», — говорится в заявлении.
Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.