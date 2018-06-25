В ЕС решили создать силы быстрого реагирования на киберугрозы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис рассказал, что литовская сторона предложила создать силы быстрого реагирования на киберугрозы в рамках постоянного структурированного сотрудничества, передает РИА «Новости».

По словам Кароблиса, ряд стран-членов ЕС подпишет декларацию, в которой говорится о намерении создать европейские силы быстрого киберреагирования, а также механизм совместной поддержки.

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«Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды», — рассказал Кароблис.

Он добавил, что некоторые другие страны ЕС также поучаствуют в проекте без подписания декларации.

Ранее департамент киберполиции Украины предупредил о возможности хакерской атаки со стороны России.