Премьер Болгарии поздравил Эрдогана с победой на выборах

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте болгарского кабмина.

По его словам, он рассчитывает на продолжение активного сотрудничества между Турцией и Болгарией.

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Борисов также подчеркнул, что намерен работать вместе с Эрдоган над укреплением связей между двумя странами в области миграции.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.