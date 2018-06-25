Премьер Швеции рассказал о единой системе предоставления убежища в ЕС

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что в Евросоюзе необходимо создать единую систему предоставления убежища для беженцев. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

По его словам, следует уделять особое внимание сотрудничеству со странами, из который беженцы прибывают в ЕС.

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Он также подчеркнул, что важно более справедливо распределять беженцев в рамках Евросоюза.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что отсутствие единой позиции по миграционному вопросу у стран-членов ЕС может привести и к расколу сообщества, и закрытию границ.

По его словам, Евросоюз превратился в архипелаг, состоящий из множества островов.