Times: министра обороны Британии обвинили в организации «бунта» против Мэй

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон стоит за организацией «бунта» против премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители консервативной партии в парламенте Великобритании угрожают Мэй проголосовать против утверждения бюджета страны, если премьер не увеличит расходы на оборону.

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По словам источников, за этим «бунтом» стоит Уильямсон, который неоднократно заявлял о необходимости повышения расходов на оборону страны.

Как отмечается, некоторые источники в парламенте Великобритании считают, что Уильямсон хочет отставки Мэй.

Ранее сообщалось, что Уильямсон угрожал Мэй отставкой, если та не предоставит дополнительного финансирования министерству обороны.