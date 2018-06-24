В Кремле рассказали, когда сообщат о встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще раз ответил на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
По данным австрийской газеты Die Kronen Zeitung,началась подготовка встречи российского и американского лидеров, которая якобы состоится 15 июля в Вене. По словам Пескова, Кремль в настоящее время не готов предоставить информацию по этому поводу.
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«Сообщим по мере готовности», — сказал Песков.
Ранее представитель совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис заявил, что советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.