Турецкий премьер пообещал выставить на аукцион свое кресло

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион, поскольку его пост будет упразднен. Об этом он сказал, выступая в Измире, где голосовал на выборах, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят парламентские и президентские выборы.

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«Пусть для народа, для страны эти выборы станут благом. Турция идет к новым горизонтам и будет продолжать свой путь… А мое кресло [премьера] останется у меня. Я его выставлю на аукцион», — сказал Йылдырым.

По итогам референдума, прошедшего в апреле 2017 года, Турция стала президентской республикой. Вместе с тем был ликвидирован пост премьер-министра. Нововведения вступят в силу с 2019 года.