Трамп призвал Трюдо раскошелиться на НАТО

Американский президент Дональд Трамп напомнил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо о финансовых обязательствах Канады перед НАТО, передает CBC.

Отмечается, что американский лидер 19 июня отправил премьеру Канады письмо, в котором выразил разочарование в связи с тем, что такие члены альянса, как Канада, не увеличили взносы на оборонные цели организации, как было условлено.

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«Конгресс Соединенных Штатов также принял это к сведению и обеспокоен», — говорится в послании.

По словам Трампа, отказ увеличивать расходы на оборону ведет к подрыву безопасности НАТО. В письме подчеркивается, что у США растет нежелание перестать игнорировать несоблюдение некоторыми членами альянса совместных договоренностей в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп уже давно высказывается относительно сокращения финансирования ООН.