МИД Молдавии призвал Москву не реагировать на резолюцию ГА ООН по Приднестровью «нервно»

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что Россия не должна «нервно реагировать» на резолюцию ГА ООН по Приднестровью, передает РИА «Новости».

По его словам, данное решение Ассамблеи является успехом парламента и правительства Молдавии.

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«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах (по выводу российских военных из региона — «Газета.Ru») и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», — отметил Ульяновский.

Он добавил, что принятие резолюции с 64 голосами «за» свидетельствует о законности предыдущих обращений Молдавии о выводе российских войск.

Ранее сообщалось, что ГА ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.