Путин рассказал об итогах встречи с Мун Чжэ Ином

Президент России рассказал об итогах встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и главные события международной повестки дня.

«Достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении российско-корейского взаимодействия, которые зафиксированы в принятом совместном заявлении, а также в солидном пакете только что подписанных межведомственных и корпоративных документов», — подчеркнул Путин.

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Всего по итогам встречи было подписано 13 документов, в том числе совместное соглашение о свободной торговле, меморандум о взаимопонимании между министерством по развитию Дальнего Востока и МИДом Кореи и создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества и другие соглашения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал Южную Корею приоритетным партнером России в Азии.