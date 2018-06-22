Путин назначил новых советников

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда советников и должностных лиц в администрации, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Так, Юрий Свиридов был назначен заместителем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Александр Голублев — руководителем президентской Канцелярии.

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Александр Манжосин был переназначен на должность начальника Управления президента по внешней политике, Михаил Михайловский сохранил должность начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций.

Ранее стало известно, что Путин назначил советником на общественных началах зятя президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева.