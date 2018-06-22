Путин назначил зятя Ельцина своим советником
Российский президент Владимир Путин назначил Валентина Юмашева советником главы государства на общественных началах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня.
«Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте документа.
В 1996 году Юмашев уже занимал пост советника президента Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. В 1997-1998 годах он был руководителем администрации президента. Валентин Юмашев женат на дочери первого президента России Татьяне Дьяченко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность секретаря Совбеза России Николая Патрушева.