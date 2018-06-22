В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции Украины

Замсекретаря генсовета «Единой России» и член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал введенные украинской стороной в отношении семи российских политических партий санкции, передает РИА «Новости».

По словам Железняка, введенные руководством Украины антироссийские санкции являются «странными и нелепыми». Он подчеркнул, что они никак не скажутся на деятельности партии и не повлияют на ее позицию.

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«Эти неадекватные с правовой точки зрения украинские санкции — отчаянная попытка привлечь к себе внимание Запада», — заявил Железняк.

Он добавил, что «Единая Россия» не ведет деятельности на украинской территории и не имеет там активов.

Ранее украинский президент Петр Порошенко принял решение внести санкции против семи политических партий из России.