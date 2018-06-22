Абэ может посетить Иран в июле

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Иран в середине июля, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что данный визит может стать первым с 1978 года.

В рамках визита Абэ намерен выразить иранскому лидеру Хасану Рухани приверженность ядерному соглашению, которое Япония продолжает поддерживать.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Японии может провести встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках конференции глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре.

По данным издания, в ходе встречи министры могут обсудить возможный саммит между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.