Абэ может посетить Иран в июле
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Иран в середине июля, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что данный визит может стать первым с 1978 года.
В рамках визита Абэ намерен выразить иранскому лидеру Хасану Рухани приверженность ядерному соглашению, которое Япония продолжает поддерживать.
Реклама
Ранее сообщалось, что глава МИД Японии может провести встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в рамках конференции глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре.
По данным издания, в ходе встречи министры могут обсудить возможный саммит между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.