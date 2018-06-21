Мэй рассказала о «недружественных действиях России»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит противостоять «недружественным действиям России». Об этом сообщается в твиттере британского кабмина.

Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По ее словам, Британия будет «оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России».

Однако, она также добавила, что Лондон выступает за диалог НАТО с Россией.

Ранее Мэй заявила о готовности ввести новые меры против России.

По ее словам, лидеры стран G7 готовы при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России.