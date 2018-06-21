Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Путиным в июле
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Трамп рассматривает возможность для встречи с Путиным на саммите НАТО в Брюсселе или после своего визита в Великобританию.
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Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию для обсуждения встречи Путина и Трампа.
Как отмечалось, Болтон планирует посетить Москву в конце июня.