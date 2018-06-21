Жену премьер-министра Израиля обвинили в мошенничестве за оплату еды госденьгами

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Саре предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым нецелевым использованием средств в резиденции премьер-министра, сообщает CNN со ссылкой на заключение Магистратского суда Иерусалима.

Согласно обвинительному заключению в рамках дела, известного как «дело о заказе еды», Сара Нетаньяху использовала государственные деньги, чтобы оплачивать еду на сумму $100 тыс. в резиденции премьер-министра в период с 2010 по 2013 год.

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По словам прокуроров, Сара Нетаньяху также незаконно оплатила работу частных поваров на сумму около $10 тыс. Отмечается, что жена Нетаньяху отрицает все обвинения.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху сплясал танец курочки с победительницей «Евровидения».