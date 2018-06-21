Рада одобрила закон о нацбезопасности Украины

На Украине Верховная рада приняла закон о нацбезопасности, согласно которому членство страны в НАТО и ЕС становится одним из национальных интересов страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за президентский закон проголосовали 248 членов парламента. В документа подчеркивается, что украинская сторона заинтересована в интеграции в политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности Европы.

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«Фундаментальными национальными интересами Украины являются… приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО. – Газета.Ru), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами», — говорится в законе.

Кроме того, министр обороны страны будет назначаться Радой по представлению президента страны из числа гражданских лиц.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что очень хочет, чтобы страна стала членом Евросоюза и НАТО до 2030 года.