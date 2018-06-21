Лавров прокомментировал выход США из Совета ООН по правам человека

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал комментарий после того, как американская сторона заявила о выходе из Совета ООН по правам человека, передает РИА «Новости».

По словам министра, Москва надеется, что решение Вашингтона не является окончательным, и США подтвердят приверженность ООН в отношении соблюдения прав человека.

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«В этой области, как вы знаете, Соединенные Штаты считают себя чемпионами, и, наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в Совете по правам человека», — заявил Лавров.

Он добавил, что речь идет и о работе с теми, кто стоит на позициях, отличных от американских.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека при организации.