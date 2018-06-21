Трамп заявил о желании «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников, что американские власти хотели бы наладить отношения с Россией. Трансляция выступления Трампа выложена в твиттере президента.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — сказал Трамп на митинге своих сторонников, который проходил в городе Дулут штата Миннесота.

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При этом американский президент заявил, что российские власти хотели бы, чтобы на президентских выборах в США в 2016 году победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон. По его мнению, в России считали, что ее победа была бы «лучше» для страны.

Ранее газета Times писала, что в Вашингтоне рассчитывают провести в июле встречу Трампа и российского президента Владимира Путина.