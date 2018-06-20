Парламент Мексики потребовал разорвать отношения с США из-за миграционной политики

Конгресс Мексики обратился к правительству страны с предложением разорвать дипломатические отношения с США, сообщает РИА «Новости».

Поводом для этого послужила миграционная политика администрации президента Дональда Трампа, из-за которой детей мигрантов разлучают с семьями на границе.

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«Мы просим правительство республики выйти из любых схем сотрудничества с США в части миграции, борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя с уважением, которого заслуживают мигранты», — говорится в заявлении парламента.

Также парламентарии намерены просить помощи международного сообщества для защиты прав детей-мигрантов.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, прекращающий практику разделения детей мигрантов с семьями.