Названа дата встречи премьера Испании и главы Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес 9 июля проведет встречу с лидером Каталонии Кимом Торрой. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Согласно сообщению, Санчес 25 июня начнет ряд встреч с председателями правительств автономных сообществ.

«Правительство также объявляет, что следующая встреча состоится с председателем женералитата Каталонии Кимом Торрой 9 июля в 11.30 во дворце Монклоа», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее сообщалось, что город в Каталонии объявил испанского короля персоной нон грата.

Отмечается, что это было сделано в ответ на решение властей Испании приостановить статус автономии Каталонии.