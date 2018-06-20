МИД ответил на обвинения Госдепа в адрес России в запугивании ОБСЕ в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США следует перестать «выгораживать» Украину, и Вашингтону следует призвать Киев к выполнению минских соглашений. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Это заявление спикер сделала в ответ на обвинения Госдепартамента США в адрес России. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что в Донбассе «российские марионетки» запугивают СММ ОБСЕ и обстреливают беспилотники миссии.

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«Такого рода безответственные заявления — еще одна попытка запутать общественное мнение, представить Россию стороной внутриукраинского конфликта, которой она не является, и обелить действия Киева, который саботирует выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнула Захарова.

Ранее в ОБСЕ заявили о росте напряженности в Донбассе.