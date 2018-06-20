В Раде поддержали идею переименовать Днепропетровскую область

Комитет Верховной рады Украины поддержал предложение о переименовании Днепропетровской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

Днепропетровскую область предлагается переименовать в Сичеславскую, также в Раду вносили предложение о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

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«Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной рады поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую», — заявил Вятрович.

Ранее Вятрович заявлял, что название «Сичеславская область» послужит «единению современной Украины с Украиной казацкой».